TUBEÁ°ÅÄÏËµ±¡¡23Æü¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¸å¡ÖÆ¬ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢Á´¿È¶ÚÆùÄË¡×¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¯¤·²óÉü¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTUBE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Á°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤ËËè²Æ¹±Îã¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¯¤·²óÉü¡¡Æ¬ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢Á´¿È¶ÚÆùÄË¡¡°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Âô»³¤Î¸æÍè¾ì¡¡´¶¼Õ¡ª´¶¼Õ¡ªÀ»µ²ËâII¡¢¹À¥¹áÈþ¤Á¤ã¤ó¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼&¥ê¥È¥ë¤¯¤ó¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤´»²²Ã¡¡ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆ±½ê¤Ç¤ÎºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»36²óÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿3Ëü4000¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡¢Ìó3»þ´Ö¤ÎÇ®±é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£