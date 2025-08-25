大阪で“サンリオの大型ショッピングイベント”開催へ！ 限定グッズや購入特典など用意
サンリオキャラクターズの大型ショッピングイベント「Sanrio characters Special Anniversary Market」が、9月3日（水）〜9月15日（月・祝）の期間、大阪・梅田にある大丸梅田店 15階 イベントホールで開催される。
【写真】先行販売商品の「トートバッグ」も！ 見逃せないグッズ一覧
■ミラクルイヤーをお祝い
今回開催される「Sanrio characters Special Anniversary Market」は、マイメロディ、リトルツインスターズ、「いちご新聞」の50周年や、クロミの20周年など、特別な一年が重なるミラクルイヤーをお祝いする期間限定の大型ショッピングイベント。
装飾が施された会場には、それぞれのアニバーサリーイヤーを記念してデザインされたこのイベントでしか買えない限定商品を中心に、さまざまなアイテムが勢ぞろい。マイメロディ＆クロミの「マスコット」や、リトルツインスターズの「大きめトートバッグ」、「いちご新聞ロゴキーホルダー」など、ファンにはたまらないラインナップだ。
また、アニバーサリーマーケットと対象の「サンリオショップ」で1会計につき3300円（税込）以上購入した人には、先着でオリジナル「ミニフォトカード」をプレゼント。全4種の中から期間ごとに決められた絵柄1点が配布され、絵柄は売場と期間によって変わるという。
