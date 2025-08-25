¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤¬¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡Ö¡È¤Ê¤¼¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï25Æü¡¢25¡½26Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¾¤ËÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²áµî4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿»³Æâ¾½Âç¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ¾ÅÄ¡£¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡È¤Ê¤¼¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬¡¢²¿¤«µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÅú¤¨¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡Ø¿·¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ù±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×