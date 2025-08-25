¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡¸©Æâ¤Ë5ÆüÏ¢Â³¤Î¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×È¯É½¡¡26Æü¤â³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÌÔ½ëÆü¡É¤Î¸«¹þ¤ß｟¿·³ã¡Õ
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¿·³ã¸©¡£25Æü¤Ï¸©Æâ28¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¹¤Ù¤Æ30¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¿·ÄÅ¤Ç36.6¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢°¤²ìÄ®ÄÅÀî¤Ç35.3¡î¡¢»°¾ò»Ô¤Ç35.1¡î¤Ê¤ÉÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤Ï26Æü¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï25Æü¸á¸å5»þ¡¢26Æü¤â¸©Æâ¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5ÆüÏ¢Â³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¢¡8·î23Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
¿·³ã¡¡35¡î
Ä¹²¬¡¡35¡î
¹âÅÄ¡¡34¡î
ÁêÀî¡¡32¡î
ÅòÂô¡¡33¡î
ÄÅÀî¡¡34¡î
¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ÎÊäµë¤äÅ¬ÀÚ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£