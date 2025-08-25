°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡¢¡ÖÌµÍý¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤¤¤¯¤ÈÀäÂÐ¤ËÂ»¤¹¤ë¡×¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬»ØÅ¦...¡ÖÁ°²óÅÝ¤µ¤ì¤Æ³§¤¬¿´ÇÛ¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË&ÃÝ¸¶¿µÆó&Èª»³Î´Â§ ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµÍý¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÂ»¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¡Öº£²ó¤ÏÈ½Äê·èÃå¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¼«¿È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°æ¾å¤Ï¡¢9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢30¡Ë¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤¬¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¡¢Èª»³Î´Â§»á¡Ê50¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢°æ¾åÂÐ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢¸µWBA¡¦IBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Ç¡¢23Ç¯4·î¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢33¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ìÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¤³¤ÎÇÔÀï¤¬¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤ë¡£
¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öº£²ó¤ÏÈ½Äê·èÃå¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¼«¿È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖKOÀë¸À¡×¤òÉõ°õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°æ¾å¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÏºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¡£ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´í¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤Ç¥¬¡¼¥ó¤È¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Áê¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¡£ÌµÍý¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤¤¤¯¤ÈÀäÂÐ¤ËÂ»¤¹¤ë¡£ºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¤¤¤¤¡£ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´í¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¡×
°æ¾å¤Ï¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
24Ç¯5·î¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥êÀï¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥À¥¦¥ó¡£25Ç¯5·î¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Ï¡¢2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âº¸¥Õ¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤¯¤·¤¯¤â¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÈÆ±¤¸¿ÍÊª¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢³§¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÉÝ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤éÉÝ¤¤¡£¤½¤Î¼¡¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë1Àï¤ËÈ÷¤¨¡¢°æ¾å¿Ø±Ä¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¡¢Í£°ìÅÚ¤òÉÕ¤±¤¿¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¾·¤¤¤¿¡£¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡¢¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¾ðÊó¤ò¡ËÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤é¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï¡ËÂç¤¤¤¡£°Õ³°¤È¡Ø¤³¤³¤¬·ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼åÅÀ¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È»×¤¦¡×
°æ¾å¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç¤Î¹ç½É¤ò½ª¤¨¡¢24Æü¤ËÍèÆü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê°æ¾å¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤òÂçÊÑ¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£