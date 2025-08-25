TWICEがワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』の日本公演を開催。メンバーのSANAがツアーのオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】TWICE SANA、「神スタイル」披露のオフショット MOMOやCHAEYOUNGと密着する姿に「可愛すぎる」）

TWICEは京セラドーム大阪での公演を皮切りに、23日、24日にはバンテリンドーム ナゴヤでライブを開催。SANAは23日に「时间虽然很短，但见到你们我真的很幸福 ONCE们（短い時間だけど、あなたたちに会えて本当にうれしい ONCEのみんな）」と綴り、鏡越しのセルフィーを投稿。

続けて、24日には「愛知2日目」「웬일웬일（何が起こったのか）（1日目はちょっとホテルで撮ったやつまた上げるな）」と記し、「サチェン」コンビとして知られるCHAEYOUNGと腕を組む仲良しショットをアップ。さらにMOMOを交えてのスリーショットなどをポストしている。

コメント欄には、「神スタイル」「可愛すぎる」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）