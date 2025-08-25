¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ÈÆ±¤¸ËÜµòÃÏ¤Ë¡Ä½÷»Ò¥Ð¥ìーSV¥êー¥°¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« 2028Ç¯½©¤«¤é°Â¾ë»Ô¤Ë¥Ûー¥à¤ò°ÜÅ¾¤Ø
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ï8·î25Æü¡¢2028Ç¯½©¤«¤é¥Ûー¥à¤ò°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SV¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡×¤Ï¡¢2028Ç¯½©¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ò¸½ºß¤Î´¢Ã«»Ô¤«¤é°Â¾ë»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦B¥êー¥°¤Î¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤â¥Ûー¥à¤È¤¹¤ë¡¢JR»°²Ï°Â¾ë±Ø¶á¤¯¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ò¶¦Æ±¤Ç»È¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥Áー¥àÌ¾¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
