É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¡»£±ÆÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö±¿Ì¿¡×¡¡³¹Æ¬±éÀâ¥·¡¼¥ó»£±Æ¤Ç¡ÖËÜÊª¤Î³¹Àë¤Î¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ê73¡Ë¤¬25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡×¡Ê´ÆÆÄµÈÌî¹ÌÊ¿¡¢9·î26Æü¸ø³«¡Ë´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¡²è²È¡¦¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿Æ±ºî¡£2023Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡×¡¢2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Amazon Prime Video¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡×¤ËÂ³¤¯Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì±¼«ÅÞ´´»öÄ¹¤ò±é¤¸¤¿É÷¿á¡£Æ±ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï´î¤Ó¤â¡¢¡ÖÀ¯¼£ÉôÌç¤Ç»ä¤¬¡È¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡È¤Á¤ç¤Ã¤È»äÂç¾æÉ×¤«¤·¤é¡©¡É¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷ÀµÄ°÷¤ò´Ñ»¡¤·¡Ö°ìÊâ¤â¸å¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¡¢É¬¤º¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¿´¤«¤éÀµµÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¡£¸«»ö¡¢¼ÂÎã¤Î¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³¹Æ¬±éÀâ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¡£¡Ö¤½¤³¤ËËÜÊª¤Î³¹Àë¤Î¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Èó¾ï¤ËÀ¨¤¯±¿¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤â¤¦¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶¦±é¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢Á°¸¶Þæ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£