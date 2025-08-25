【ロサンゼルス＝後藤香代】米移民・関税執行局（ＩＣＥ）が今月中旬、第２次大戦中に日系人などの強制収容所があった米テキサス州の軍事基地で、不法移民の収容施設を開設した。

ロサンゼルスの全米日系人博物館は、「８０年前の教訓を否定する動きだ」と非難している。

米ＦＯＸニュースによると、不法移民の収容が始まったのはフォートブリス陸軍基地で、施設には最大５０００人が収容可能という。

全米日系人博物館によると、大戦中に当時のルーズベルト政権から敵性外国人とみなされた日系、ドイツ系、イタリア系の人々が同基地内の施設に収容された。

同博物館は２４日、読売新聞の取材に、「世代を超えてトラウマを刻み込んだ過去の不正義を想起させる」と述べた。米自由人権協会（ＡＣＬＵ）も、「収容者はテント型施設で酷暑にさらされる恐れがある。フォートブリスの歴史に、もう一つの恥辱の章を刻む」との声明を発表した。

ＩＣＥを管轄する米国土安全保障省はＦＯＸニュースなどの取材に、「不法移民の収容施設を大戦中の強制収容所に例えるのは常軌を逸している。ＩＣＥは最も危険な犯罪者に狙いを定めている」とコメントしている。