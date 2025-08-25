負傷交代のウーデゴーア&サカ、長期離脱は回避か…リバプール戦の出場は現時点で不透明
アーセナルのMFマルティン・ウーデゴーアとMFブカヨ・サカは長期間の離脱を避けられたという。英『スカイスポーツ』『BBC』が伝えた。
23日に行われたプレミアリーグ第2節でアーセナルはリーズをホームに迎えた。試合には5-0で快勝したものの、主力2選手が負傷交代のアクシデントに見舞われた。
前半38分に序盤で肩を負傷していたウーデゴーアがMFイーサン・ヌワネリとの交代を余儀なくされ、後半8分には、今季初得点を記録していたサカがハムストリング負傷の疑いで、FWレアンドロ・トロサールと代わってベンチへと下がった。
試合後、ミケル・アルテタ監督は特にサカの負傷は「重大」と考えていたが、両選手ともに長期離脱にはならない見込みだという。サカは昨季、右ハムストリングを負傷し、3か月以上欠場したが今回は逆の左足に痛みが出た模様。ウーデゴーアは試合翌日のファンイベントを欠席したものの、長期の離脱にはならない可能性が報道されている。
しかし、ともに復帰時期は未定。31日に開催される第3節、リバプールとの大一番に出場できるかは現時点では不透明なようだ。
