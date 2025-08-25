三笘薫、驚異のバー直撃ボレーにも反省欠かさず「フリーの選手もいたんで」ブライトン4年目は難しい船出に
[8.24 プレミアリーグ第2節 エバートン 2-0 ブライトン]
日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは24日、プレミアリーグ第2節でエバートンと対戦し、0-2で敗れた。フルハムと引き分けた開幕節に続き、2試合連続で勝利なしとなった。
三笘は4-2-3-1の左MFとして先発出場。静かな立ち上がりとなった前半18分、大きなチャンスが訪れた。味方のGKがロングボールを蹴ると、対応に入った相手CBがトラップミス。日本代表は、ボールを宙に浮かせて追走するDFを交わし、右足のボレーで叩いた。しかしシュートはバーに嫌われ、惜しくもゴールにならなかった。三笘は「決めていればよかった」と自身のシュートを反省。「フリーの選手もいたんで、もう少し周りを見ていればよかった」と冷静な判断も必要だったと述べた。
三笘のシュートを含め、ブライトンのチャンスは前半に2回。しかし決定機をモノにできないのが今のブライトンで、チーム全体の動きも悪かった。すると、エバートンのきれいな崩しから失点。後半にも相手のミドルシュートで追加点を許した。三笘は「相手のロングボールに対応しきれず、セカンドボールを拾われる回数も多かった。前半のチャンスを決めていれば違う展開になったが、後半もゴールを許してチャンスをなかなか作れなかった。ボールが頭上を行き交う展開で、相手の得意なサッカーをさせてしまった」と振り返った。
ファビアン・ヒュルツェラー監督の下で2年目を迎えたチームだが、開幕から2試合勝利なしと難しい船出となった。
初戦の相手は苦手意識の高いフルハムで、第2節はロングボール主体のエバートン。結果が出ていない理由について、こちらから「対戦相手との相性の問題なのか、ブライトンがあまりうまくいってないのか。どちらの印象がありますか」と聞いてみると、三笘は「僕たちがうまくできてない方が強いと思います」と答えた。「チームとして簡単にボールを失いすぎている。切り替えを含め、1対1で負ける場面も増えている」と続け、ブライトンのチーム状態が良くないと語った。
チームが機能しなければ、選手個々の力も発揮しづらい。三笘は後半、右足アウトサイドの鋭いクロスからチャンスを呼び込み、自軍のPK獲得につなげた。しかし大きな見せ場は、前半のシュートを入れてこの2回にとどまった。197cmの大型SBジェイク・オブライアンのマークにも苦しみ、三笘は「彼は体が強い。特に後半は、相手にその強さを出させてしまった」と悔しさをにじませた。連係も攻撃精度もいまひとつのブライトンの中で、三笘が沸かせる機会は限られていた。
昨季の三笘は日本人選手として歴代最多となるプレミアリーグ10得点を記録した。新シーズンでさらなる記録更新を目指すが、チームの不調に呼応するように、ここまで三笘も長所を出し切れていない。プレミア挑戦4年目の今シーズンは、チーム不調という小さくない不安を抱えながらのスタートになった。
(取材・文 田嶋コウスケ)
