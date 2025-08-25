¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ºµë¿å¼Ö±¿¹Ô¡Ä¿åÉÔÂ¤Î¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ë¤â±þ±çÇÉ¸¯¡¡ º£Ç¯3·î¤Î¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¸å·×500kmÄ¶Áö¹Ô ¡Ú¿·³ã¡Û
±í¡¦ÌïÉ§Áí¹ç»öÌ³ÁÈ¹ç¿åÆ»¶É¤Ï25Æü¡¢´ÉÍý¤¹¤ëµë¿å¼Ö¤Î¼Ö¸¡Í¸ú´ü´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¸¡¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±í¡¦ÌïÉ§Áí¹ç»öÌ³ÁÈ¹ç¿åÆ»¶É¤¬½êÍ¤¹¤ë2Âæ¤Îµë¿å¼Ö¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤Ç¡¢Åö³º¤Îµë¿å¼Ö¤Ï8·î13Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡¢¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ê»ÔÌ±¤Ø¤ÎÀá¿å¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å±Û»Ô¤Îµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ò½ª¤¨¡¢18Æü¤Ë¿åÆ»¶ÉÆâ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Ê¤ÉÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¦°÷¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¸«¤Æ¡¢¼Ö¸¡¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»¶É¤Ï±í·Ù»¡½ð¤ËÆÏ¤±½Ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ö¸¡¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ°È÷¶È¼Ô¤«¤éÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¬¥¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë3·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î¥Ï¥¬¥¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢´ü¸Â¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»¶É¤Ï¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍýÉ½¤Ç¼Ö¸¡¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿¹ÔÆü»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¼Ö¸¡Í¸ú´ü´ÖËþÎ»Æü¤òÉ½¼¨¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£