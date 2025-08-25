¹âÅÄ¹¨¼£¤ÎÂçÃÀ¤ÊµÓ¿§¤ÏÎò»Ë·à¤Ç¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤À¡ª¡½¡½½ÕÆüÂÀ°ì¤ÎÌÚÍËË®²è·à¾ì
¡¡µÓËÜ²È¡¦¹âÅÄ¹¨¼£»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÜ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Îºî¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÓ¿§¤¹¤ëºÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÃÀ¤µ¤À¡£
¡¡·Ý¼Ô¤ÎÈá·à¤òºÇ¸å¤Ï½÷êÊ¤È¤ä¤¯¤¶¤Î¹³Áè¤Ë¤Þ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡ØÍÛÚöÏ°¡Ù¡£½ªÈ×¤ÎÅ¸³«¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤·¤¿¡ØÌîÀ¤Î¾ÚÌÀ¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤È¤¤¤¦²¿¤â¤«¤â¤òÁÏºî¤·¤¿¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¡Ø¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Ù¡½¡½¡£¤è¤¯¤¾¤³¤ì¤À¤±»×¤¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÂçÃÀ¤Ê¡ÖµÓ¿§¡×¤ò¤Û¤É¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îò»Ë·à¤À¡£±©¼Æ½¨µÈ¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤ò¤á¤°¤ê»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸÷½¨¤¬¼«¤éËÜÇ½»û¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¿®Ä¹¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¡£¼Â¤Ï²È¸÷¤Ï½ÕÆü¶É¤È²È¹¯¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±Ç²è¡Ø½÷Äë ½ÕÆü¶É¡Ù¡£¡Ö·ë¶É¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤Î·ëËö¤Ï½ç¼é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä·Ð°Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁÏºî¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¹¾¸Í¾ëÂçÍð¡Ù¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ìËÜ¤À¡£
1991Ç¯¡Ê113Ê¬¡Ë¡¿Åì±Ç¡¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢»ÍÂå¾·³¤Î²È¹Ë¡Ê¶âÅÄ¸°ì¡Ë¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¼¡´ü¾·³¤ò½ä¤ë¹³Áè¤ò¤ä¤¯¤¶¤ÎÀ×ÌÜÁè¤¤¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤ÈºöËÅ¤Î±²´¬¤¯À¯¼£·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¡ØÌøÀ¸°ìÂ²¤Î±¢ËÅ¡Ù°Ê¹ß¤ÎÆü²¼Éô¸ÞÏ¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½½È¬ÈÖ¡£ËÜºî¤â¡¢ÂçÏ·¡¦¼ò°æÃéÀ¶¡Ê¾¾Êý¹°¼ù¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ëë³Õ¤ä¸æ»°²È¤ÎÌî¿´¤¬·ã¤·¤¯Æþ¤êÍð¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â³Æ¿Ø±Ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢¾¾Êý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶â»Ò¿®Íº¡¢²ÃÆ£Éð¤È¡¢¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤Ç¹³Áè¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤ò¤ä¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÂêºà¤Ç¤â·è¤·¤Æ¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²¼À¤ÏÃ¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬Á´ÊÔ¤ËÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤â¹âÅÄ¤é¤·¤¤µÓ¿§¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å¤ËÂçÏ·¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëËÙÅÄÀµ½Ó¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡Ë¤¬·õ¹ëÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃéÀ¶¤Î¼ÂÆ°ÉôÂâ¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¡¼¥Æ¥£¥ï¡¼¥¯¤òÎ¢¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶ÃØ³¤Ï¥é¥¹¥È¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤À¡£
¡¡·àÃæ¡¢ÃéÀ¶¤Ï¹ËµÈ¡Êºä¾åÇ¦¡Ë¤Î¾·³½¢Ç¤¤À¤±¤Ï¼¹Ù¹¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡½¡½¡£
¡¡¼Â¤ÏÃéÀ¶¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë²È¸÷¤ÎÂ¦¼¼¡¦·Ë¾»±¡¡Ê½½¼ë¹¬Âå¡Ë¤ÈÎøÃç¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¿È¤´¤â¤Ã¤¿¤Î¤¬¹ËµÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃéÀ¶¤Ï¡¢¼Â»Ò¤ò¾·³¤Ë¤Ä¤«¤»¤ëÌî¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÁÀî¤Î·ì¤ò·Ò¤°¶ÚÆ»¤ËÀ¸¤¤¿¤Î¤À¡£¹âËý¤ÊÌî¿´²È¤Ë¸«¤¨¤¿ÃË¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÎ¢Â¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¶¸Áû·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ°ú¤Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê½ÕÆü ÂÀ°ì¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î28Æü¹æ¡Ë