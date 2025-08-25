¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö³«»Ï¡Ä¼ä¤·¤µ¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¡×
ºÆÀ°È÷¹©»ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¡¡¹â¾¾»ÔÈÖÄ®
¡¡¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ç25Æü¤«¤é¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ç¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤¬¸ø±àÆâ¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1986Ç¯¤Ë³«±à¤·¤¿¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤ÏÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¹â¾¾»Ô¤¬¥«¥Õ¥§¤ä¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤áÌó2Ç¯´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡24Æü¡¢¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¼ä¤·¤µ¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï―¡Ë
¡ÖÈá¤·¤¤¡£¹¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤È¤«¤â¤è¤¯Íè¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Î´°À®¤Ï¡¢2027Ç¯8·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£