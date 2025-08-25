¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè12Àï¡ÛÊ¡»³·ÃÎ¤Æà¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥ÆÁ»³¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè12Àï¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4²óÌÜ¤ÎÃÏ¸µÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÊ¡»³·ÃÎ¤Æà¡Ê29¡á»³¸ý¡Ë¤Î½éÆü¤Ï3¡¢8R¤Î2Áö¡£Á°È¾¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é°®¤Ã¤Æ3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ3Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·ÆÍÇËÁÀ¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥í¡¼Àª¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤Ç¡¢Å¸¼¨¤«¤é¾è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¤Þ¤º¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÄ´À°¤Ç¾è¤êÌ£¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£2ÆüÌÜ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°1R¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£