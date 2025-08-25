「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』。

8月21日（木）に放送された第7話では、スタジオゲストが“ギャル好き”を告白する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同番組は、“常夏の楽園”フィジーに集まった水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“Island PINK”と“Island BLUE”の2つの島にいるメンバーをシャッフルしていかなければならない」というルールのもと、島間を行き来しながら本能のままに恋愛していく恋愛リアリティーショーだ。

番組MCは前シーズンに引き続き、ニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよが続投。さらに今シーズンより、恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる鈴木福が新たに番組MCとして加入している。

◆鈴木福、過去の恋愛を赤裸々告白

第7話では、スタジオゲストに俳優の犬飼貴丈が登場。

©AbemaTV, Inc.

峯岸は前シーズンでもゲスト出演した犬飼に「去年はこの番組でギャルいいかもって（言ってた）」と話すと、犬飼は「総じてギャルの方って感情表現をストレートにしてくれるじゃないですか」とコメントする。

続けて、峯岸が「今回のギャル枠どうですか？」と質問すると、犬飼は「フィーナさんの（かつよし）一本に絞って待ち続ける姿勢は素晴らしい」と語った。

©AbemaTV, Inc.

その後、スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。

しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるか聞かれた犬飼は「厳しいですね」と一言。

一方、鈴木福は「好きな人がいても好きだったことはあったかも」「（相手が）揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語っていた。