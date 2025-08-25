·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤é¤ÈÉô³èÆ°¤Î¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±²þ³×¤Î¤¢¤êÊý¤òµÄÏÀ
Ìîµå¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤é¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Î¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤ä¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤ò¡Ö²þ³×¼Â¹Ô´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎµÙÆü¤ÎÉô³èÆ°¤Ï¸¶Â§¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤äÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ¤Ë¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¡¢·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤äÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ê¤É¤¬²þ³×¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡§
¡ÊÃÏ°èÅ¸³«¤ò¡Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡§
»ØÆ³¼Ô¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²þ³×¤âÊ»¤»¤Æ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¼Éú¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£