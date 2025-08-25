開設７５周年記念「ゴールド・ウイング賞・Ｇ３」が２８〜３１日に埼玉県の西武園競輪場で開催される。このＰＲのため埼玉県県営競技事務所の林大輔所長ら関係者が２５日、元ガールズケイリン選手の高木真備さんと、タレントの飯田あすかを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

今大会は「推しの選手の活躍を願って、皆で応援しましょうというテーマで」（林所長）と、キャッチコピーを『推し勝』に設定。高木さんは武藤龍生、飯田は森田優弥に森田一郎と埼玉支部の面々を推しに挙げた。ほかにもＳ班の新山響平（青森）、連覇を目指す真杉匠（栃木）ら強豪がズラリ…白熱の攻防を期待できそうだ。

ＹｏｕＴｕｂｅ「西武園競輪公式チャンネル」で『あすまきライン』を配信中の２人はこの日、そろって『あすまき軍団』の文字がしたためられたＴシャツをまとって登場。飯田が芸能プロダクション・浅井企画の所属で、同事務所の関根勤に依頼し直筆で書いてもらったものだという。

「軍団員を増やしたい！」と意気込む２人は、３１日にファンミーティングを実施。既に２５人の枠が埋まっているが、当日も先着５人の参加が可能。

売り上げ目標は５３億円に設定。なお３０日には埼玉支部のレジェンドで、５月に惜しまれつつバンクに別れを告げた平原康多さんの引退報告会が行われる。「サプライズで何かを発表できないか検討中です」と林所長。レースともども大注目だ。