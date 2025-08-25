·Ö¸¶Å°¡ÖÈÖÁÈÁ´Éô¸«¤Æ¤ë¡×¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡
¡¡¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ö¸¶Å°¡Ê57¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÁ´Éô¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¡¢¶¥ÇÏ¡¢Ìîµå¡¢ËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¤Ê¤É¡¢Â¿¼ñÌ£¤Î·Ö¸¶¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈÁ´Éô¸«¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¤â¡Ö²¿Àé²ó¡×¸«¤Æ¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©»Ò°é¤Æ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡·Ö¸¶¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª2¿Í°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤ó¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¡Ê»Ò°é¤Æ¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¼êÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡Ö¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£BS¤È¤«¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¸«¤Æ¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÂç²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦¤â2»þ¤°¤é¤¤¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¡×¤È¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£