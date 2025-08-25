Photo: chisato kuroda

2024年10月11日の記事を編集して再掲載しています。

買っちゃいました、iPhone 16 Plus。

いままで無印の普通サイズしか買ったことがなかったのですが、今回初めてiPhone 16 Plusを選んでみたんです。

1万ちょいの違いなら大きいほうを買っちゃえ、ということでPlusにしたんですが、手がめちゃくちゃ小さい私にとって使いこなせるのかどうかが少し心配でもあり（きっと同じように感じている人もいるはず）。

Appleストアで軽く触るくらいでは意外とわからないもの。なので、実際に毎日使ってみて「手が小さい人でも不自由なく使えるのか？」を検証しました。

【結果】全然イケます

私より手が小さい人に出会ったことがないくらい手が小さいです。

私の手と比べてみると、ほぼ同等の大きさか、縦はiPhone 16 Plusの方が長いくらい。

6.7インチのスクリーンを実際に片手で操作してみると、親指が隅まで届かない…と最初の1時間くらいは苦労していました。が、慣れてくると背面に添えている残りの指4本でバランスをとりながら上手に使いこなせるように。

日々使っていて、大きさがストレスに感じることは全くありません。

普通に持って歩いている時も、しっかりホールドできるので問題なし。

人間の適応能力ってすごい。

そんなわけで、思い切ってサイズを大きくしても、何の問題もなかったわけです。

やっぱり画面が大きいのが優勝

そして、ネットフリックスやらYouTubeやらを見ているとき、「Plusを買ってよかったー！」と思うんですよね。iPhone 14の時と比べて、満足度が抜群にアップ。今まではいつもテレビで見ていたところ、自然と手元のiPhoneで見ることが増えています。

好きなコンテンツをiPhoneで思いっきり楽しめるのは嬉しいな〜。

無印iPhoneの購入を検討しているなら、個人的にはPlusをおすすめしたいです。

Source: Apple

