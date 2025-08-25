¥Ü¥ë¥Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¥ï¥´¥ó¡Ä¡Ä¤½¤Î¥ï¥´¥ó¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Ã¤Æ±½¤Ï¥Þ¥¸!?¡¡¿¿µ¶¤ò¥Ü¥ë¥Ü¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ü¥ë¥Ü¤¬¥ï¥´¥ó¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤Î±½¤¬½Ð¤¿
¢£¼ÂºÝÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¸«¤ë¤È¥ï¥´¥ó¤Î¼ûÍ×¤ÏÍî¤Á¹þ¤ßµ¤Ì£¤À
¢£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤¬º£¸åÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤
¥Ü¥ë¥Ü¤¬¥ï¥´¥ó¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤È!?
¡¡º£¡¢ËÌ²¤¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢240¤Ê¤É¥ï¥´¥ó¤Ç¤½¤ÎÌ¾À¼¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥Ü¥ë¥Ü¤¬¡¢¡Ö¥ï¥´¥ó¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊSUV¤ÎÀª¤¤¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏXC60¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºß¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤âEX30¡¢XC40¡¢EX40¡¢XC60¡¢XC90¤ÎSUV¤¬ºÇÂ¿¡Ê¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎV60¡¢V60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥»¥À¥ó¤ÎS60¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¡Ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏSUV¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ï70Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå½é¤á¤Þ¤ÇÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿240¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡Ö¶õÈô¤Ö¥ì¥ó¥¬¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¹â¤á¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â850¡¢V60¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¸½ºß¡¢Í£°ì¤Î¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëV60¤ÏÃå¼Â¤ËÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²¤½£¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÀª¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4Âæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤âV60¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¸¤²È¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤È¤¯¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤Æ¤¤¤ë1Âæ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡Ê°¦¸¤ÍÑ½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¸åÀÊÍÑ¥É¥Ã¥°¥Ù¥Ã¥É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¤¬¥ï¥´¥ó¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î¿¿µ¶¤ò¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢V90¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºß¸Ë¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈPHEV¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëV60¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥ï¥´¥óÇÑ»ß¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤ËËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤¬ÀäÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËSUV¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤¬2030Ç¯¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òEV²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¸½ºß¤ÏÅ±²ó¡ËÏÃ¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÇÑ»ß¤ÎÏÃ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²²¼¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉß¤µÍ¤á¤ëBEV¤æ¤¨¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÏBEV²½¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ¸þ¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÇÑ»ß¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ä¡Ä¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Çã¤¦¤Ê¤éº£¤Î¤¦¤Á¡Ä¡Ä¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤¬2021Ç¯¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¹¤Ù¤ÆBEV=ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·×²è¤Ï2024Ç¯¤ËÅ±²ó¡£²¤ÊÆ¤Ç¤ÎEV¼ûÍ×¸ºÂ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î90%°Ê¾å¤òBEV¤Þ¤¿¤ÏPHEV¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎHV¼Ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·×²èÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢BEV²½¤·¤Ë¤¯¤¤V60¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢PHEV¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¡É²ÄÇ½À¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢Çã¤¨¤ëV60¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ´ðËÜ¤ÎV60¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡Ê659Ëü±ß¡Á¡Ë¡¢V60 PHEV¡Ê919Ëü±ß¡Á¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆV60¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê804Ëü±ß¡Á¡Ë¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë3¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢V60¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4780¡ßÁ´Éý1850¡ßÁ´¹â1435mm¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2870mm¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢SUV¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¡¢Á´¹â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤æ¤¨¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÃó¼ÖÀ¤ÇÍÍø¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍ¥²í¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢V60¡¢V60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢Ï·ÊÞ¹âµéÎ¹´Û¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê»÷¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ïµì¥â¥Ç¥ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÈÄ¹172cm¤ÎÉ®¼Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó´ð½à¤Î¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢Á°ÀÊÆ¬¾å¤Ë¡Ê¥µ¥ó¥ë¡¼¥ÕÁõÃå¼Ö¡Ë140mm¡¢¸åÀÊÆ¬¾å¤Ë130mm¡¢É¨¼þ¤ê¤Ë230mm¤È¡¢¤È¤¯¤Ë¸åÀÊ¤ÎÂ¤â¤È¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¡£¸åÀÊÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏXC40¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²¹ÅÙÄ´Àá¤Þ¤Ç¤Ç¤¡Ê3¥¾¡¼¥ó¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¡¢B¥Ô¥é¡¼¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤âV60¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´Î¿´¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤Ï529¡Á1441¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¹Âç¡£¼ÂÂ¬ÃÍ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢³«¸ýÉôÃÏ¾å¹â640mm¡¢³«¸ýÉôÃÊº¹0mm¡¢¥Õ¥í¥¢±ü¹Ô¤1010mm¡¢¥Õ¥í¥¢Éý1020mm¡¢ºÇÄãÅ·°æ¹â660mm¡¢¸åÀÊ³ÊÇ¼»þ¥Õ¥í¥¢±ü¹Ô¤1670mm¡Ê¤Û¤Ü¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ë¡£¥Õ¥í¥¢¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤¢¤ê¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¡¡SUV¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ÎÃÏ¾å¹â¤Ç¡ÊXC60¤Ï680mm¡Ë¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¡¢Âç·¿¸¤¤Î¾è¹ßÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¡Ê¸¤¤Î¸åÀÊ¤Î¾è¹ßÀ¤â¡Ë¤Ç¤âÍÍø¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ïµì¥â¥Ç¥ë
¡¡¤½¤ó¤ÊV60¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¥ë¥Ü¤ÎHP¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢²Á³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¬¡¢2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¤â¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¢V60¤ò¿·¼Ö¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤ÏÁá¤á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢V60¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢SUV¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡¡VW¥Ñ¥µ¡¼¥È¤¬¥»¥À¥ó¤ò¤ä¤á¡¢¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È=¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Î¾ÚÌÀ¡Ê¼ç¤Ë²¤½£¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£