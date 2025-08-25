¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡ÈGR¡É¥»¥ê¥«¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª 400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¹âÀÇ½4WD¡×¤Ë¡ÖGT-FOUR¤ÎºÆÍè!?¡×¡Ö¥¹¥¡¼±Ç²è¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤â¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¡ª Éü³è¤Î¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è!? ¡Ö¥»¥ê¥«¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥»¥ê¥«¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤È¤·¤Æ1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£
¡¡°ÊÍè¡¢2006Ç¯¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç7À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥«¤¬¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÄÀ¤ò¤â¤Ä¥»¥ê¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤¬¡¢WRC¡ÊFIAÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÍÎØ¶îÆ°¤È¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÉðÁõ¤·¤¿¡Ö¥»¥ê¥«GT-FOUR¡×¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²á¹ó¤Ê¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤ÏWRC¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¥ê¡¼³¦¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ê¥«¤Ï¼ã¼ÔÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡1987Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤4ÂåÌÜ¥»¥ê¥«GT-FOUR¤¬¼çÌòµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¼«Í³¤äËÁ¸±¡¢¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÁÀâÅª¤Ê¥»¥ê¥«¤ÎÉü³è¤òÃ¯¤è¤ê¤âÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¥â¥ê¥¾¥¦¡É¤³¤ÈËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯°Ê¹ß¡¢ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤Ç¡Ö¤â¤¦1²óÍß¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2024Ç¯11·î¤ÎWRCÆüËÜÀï¡Ö¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÃæÅèÍµ¼ù Éû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥»¥ê¥«¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤Àë¸À¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î»ÅÍÍ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¿··¿¥»¥ê¥«¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¡ÖTOYOTA GAZOO Racing¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¹âÀÇ½AWD¡ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ë¥¯¡¼¥Ú¡¢¡Ö¡ÈGR¡É¥»¥ê¥«¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ400PSÄ¶¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¿·³«È¯¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGR-FOUR¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢6Â®MT¤Ë²Ã¤¨¤Æ8Â®AT¤ÎÀßÄê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Î®Îï¤Ê2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¿··¿¡ÉGR¥»¥ê¥«¤ÎÉü³è¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¡Ê¥Û¥ó¥À¤«¤é¤Ï¡Ë¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤â½Ð¤ë¤·¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î»þÂå¤¬Íè¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥ê¡¼»²Àï¡©¡×¡ÖGT-FOUR¤ÎºÆÍè!? ¥¢¥Ä¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë±Ç²è¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿±ýÇ¯¤Î¥»¥ê¥« GT-FOUR¤ÎÉü³è¤ËÂÐ¤·´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¡Ê¤«¤Ä¤Æ¥»¥ê¥«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤«¤â¡×¡Ö½ë¶ì¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÅÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ëÅ¸³«¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×È¯É½¤ò·Ð¤Æ¡¢7ÂåÌÜ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯È¯Çä¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£