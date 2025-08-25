俳優の中村蒼（34）が25日に都内で行われた、大沢たかお主演の映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（監督吉野耕平、9月26日公開）完成報告会に出席。現場の裏話を明かした。

大沢がプロデューサーとなり、漫画家・かわぐちかいじ氏の同名漫画を実写映画化した同作。2023年9月に公開された劇場版「沈黙の艦隊」、2024年に配信されたAmazon Prime Video「沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜」に続く続編となる。

核ミサイル搭載の原子力潜水艦〈やまと〉の艦長・海江田四郎（大沢たかお）の右腕で、副長の山中栄治を演じた中村。前作に続く共演で「また会えてうれしかった」と笑顔。大沢が表現する“人間力”を感じながら、「背中を見ながらお芝居させてもらいました」と尊敬の念を示した。

印象に残っている大沢との出来事は「大沢さんは体重管理をされてて…。1つのサンドイッチがあって、それを大沢さんが“半分こして食べよう”って言ってくれて、半分こして食べた」こと。大沢と分け合ったサンドイッチが「今まで食べたサンドイッチの中で一番おいしかった」とおどけ、会場の笑いを誘った。

この日、共演の大沢たかお、上戸彩、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督、かわぐちかいじ氏も登壇した。