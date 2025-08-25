岡崎紗絵、ウエディングドレス姿を大量投稿「美しすぎる」「優勝」「ぎゃーーーー」
俳優の岡崎紗絵（29）が25日、インスタグラムを更新。22日に発売された、自身が登場するウエディング情報誌『ゼクシィ海外ウエディング2025 Autumn & Winter』（リクルート）の撮影オフショットを披露した。
【写真多数】「美しすぎる」「優勝」美しい海をバックにウエディングドレス姿を披露した岡崎紗絵
岡崎は「ウエディングドレスは繊細で華やかで本当に素敵だったし オーストラリアはまたプライベートで絶対行くと決めたぐらい良い場所だった コアラちゃんも初だっこ!!!可愛かった 是非チェックしてみてください」とつづり、美しい海などをバックにしたウエディングドレス姿のショットを計10枚アップした。
この投稿にファンからは「美しすぎる…紗絵さん！」「ぎゃーーーー!!紗絵ちゃんオフショありがとう、ありがとう」「優勝 可愛すぎる」「最後から2枚目の写真好きです!!ワイングラスの」「綺麗カワイイ妖精」「お美しいぼくのお嫁さんに来てください」「可愛いすぎてゼクシィ買っちゃった」「わああ綺麗すぎます さえちゃんの笑顔まぶしい」などの反響が寄せられている。
