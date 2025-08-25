TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¸©¤Ï25Æü¡¢4¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¡Ê40¡Ë¤Ê¤É4¿Í¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸ºµë3¤«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¸ÅÌ¤Î¿ÈÂÎ¤ËÉÔÉ¬Í×¤ËÀÜ¿¨¡£¤Þ¤¿Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÍ·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤¬¶ìÄË¤ä¶²ÉÝ¿´¤«¤é³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Î60ÂåÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¸ºµë2¤«·î¤Ç¡¢µîÇ¯10·î¡¢Éô³èÆ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ëºÝ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ëºÝ¤Ë¡¢»Ø¤ä¼ê¤ò°®¤ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤êÀ¸ÅÌ¤¬ÉÔ²÷´¶¤ä¶²ÉÝ´¶¤ò»ý¤Ä»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤È¤·5·î¡¢»ùÆ¸1¿Í¤ËÂÐ¤·±¦ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß±ôÉ®¤ÎÀè¤òÁ°ÏÓÉô¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤ëÂÎÈ³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¾å±ÛÃÏÊý¤Î¾®³Ø¹»¤Î50ÂåÃËÀ­¶µÍ¡¤¬¸ºµë1¤«·î¤Ë¡£»ùÆ¸¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÄø¤Î¤±¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬±ôÉ®¤ÎÀ×¤¬ÏÓ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤È¤·4·î¤Ë¾å±Û»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Çµë¿©ÇÛÁ·»þ¤Ë·Ö¸÷´É¤¬ÇËÂ»¡¢3¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬µë¿©¤Î¤´ÈÓ¤ä¥Þー¥ÜーÆ¦Éå¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¡¢°ÛÊªº®Æþ»þ¤Ë¤Ïµë¿©¤òÃæÃÇ¤·¹»Ä¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤­¤È¤³¤íÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤¬²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£