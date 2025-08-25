Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þÂå¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤15ºÍ¡×¡Ö¼ã¤µ¤È¼«¿®¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤ÊÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ã¤µ¤È¼«¿®¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡¡Å·Æ¸¤Ï¡Ö»ä¡¡15ºÐ¡¡À¨¤¤¤Í¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼»þÂå¤Ç¤¹¡¡ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þÂå¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤15ºÍ 55Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È²ÎÂ³¤±¤Æ ¥Û¥ó¥Þ¤ËÁÇÅ¨¤Ê²ÎÉ±ÍÍ¡×¡Ö¼ã¤µ¤È¼«¿®¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿¡ª¤³¤³¤«¤é²¿É´¶Ê¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!!»þ¡¹¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤Æ¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!!!¡×¡Ö¤è¤·¤ß¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢åºÎï¤Ç¤¹ ¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
