¡Ö¤¤¤Ä¤«°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¡Ê¡²¬3»ù»àË´»ö¸Î¤ÎÊì¡¢ËÌ¶å½£¤Ç
¡¡Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¡Ö³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¡×¤Ç2006Ç¯¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿RV¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿25Æü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Î¸©Ì±Âç²ñ¤¬ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿Êì¿Æ¤ÎÂç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò²ò»¶¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤éÎÉ¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¬°û¼ò±¿Å¾¤òËÐÌÇ¤Ç¤¤¿»þ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Â¾¤Î°û¼ò»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Ê¤ÉÌó300¿Í¤â»²²Ã¤·¡¢ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤é¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ì±Âç²ñ¤Ï¡¢³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Ç¤Î»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬»ÔÌò½ê¤Ç¤â½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º£·î¡¢Âç¾å¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¹âÅç½¡°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê°äÂ²¤Î¡ËÈá¤·¤ß¤äÁÓ¼º´¶¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì¿¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£