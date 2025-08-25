¡ÖÈ¬È¨Ê¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©°Õ³°¤È´ÊÃ±¤«¤â...¡ª¡©
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÈ¬È¨Ê¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÈ¬È¨Ê¿¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢6Ê¸»ú¤Ç¡Ö¤Ï¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÈ¬È¨Ê¿¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¿¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
È¬È¨Ê¿»Ô¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¾º¬¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¾¼ÏÂ63Ç¯ÅÙÂè27²óÇÀÎÓ¿å»ºº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÈÅ·¹ÄÇÕ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
