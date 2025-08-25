¡ÖÍ§Ã£¤È¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë2³Ø´ü¤Ë¡×ÁÒÉß»Ô¤ä³Þ²¬»Ô¤Ê¤É¸©Æâ°ìÉô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»Ï¶È¼°¡Ú²¬»³¡Û
¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë»Ï¶È¼°¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ÏÁÒÉß»Ô¤ä³Þ²¬»Ô¤Ê¤É¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¤«¤é2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÉß»Ô¤Î°±¹â¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¶µ¼¼¤Ç»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÉÂê¤òÄó½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¥ê¥âー¥È¤Ç»Ï¶È¼°¤ËÎ×¤ß¡¢»ÅçÀµ¹»Ä¹¤¬¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿2³Ø´ü¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡ËÀî¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍ§Ã£¤È¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë2³Ø´ü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
²¬»³¸©Æâ¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÍè·î¡Ê9·î¡Ë1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤ÏÁ±ÄÌ»û»Ô¤ò½ü¤Íè·î¡Ê9·î¡Ë1Æü¤Ë2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£