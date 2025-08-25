

8月第3週の上昇率ランキング上位には中国株ファンドが並びました。「東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）」と「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」は前週に続き2週連続のランクインです。



下落ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞」は900円、「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は870円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +5.78％ テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +5.16％ 東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



3位 +5.01％ 東洋・中国Ａ株オープン『創新』

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -10.02％ デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -8.74％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -7.84％ ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）

運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



株探ニュース

