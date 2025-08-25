　8月第3週の上昇率ランキング上位には中国株ファンドが並びました。「東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）」と「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」は前週に続き2週連続のランクインです。

　下落ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞」は900円、「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は870円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+5.78％　テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+5.16％　東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

3位　+5.01％　東洋・中国Ａ株オープン『創新』
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-10.02％　デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　-8.74％　ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　-7.84％　ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）
運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

株探ニュース