４月から始まった米トランプ政権による２５％の輸入車関税を受け、世界の自動車業界が米国での販売価格を相次いで引き上げている。

米自動車専門メディアのオートモーティブニュースによると、アウディ米国販売法人は２１日に２０２６年型年式変更モデル１９種の希望小売価格を２０２５年型より８００ドル（約１２万円）から４７００ドル引き上げた。

準中型電気スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「Ｑ４ｅトロン」シングルモーターモデルは１．６％引き上げた５万１８９５ドル、準中型セダン「Ａ３」は４．８％引き上げた４万１３９５ドルとなった。人気ＳＵＶの「Ｑ７」は１５００ドル、「Ｑ８」は１２００ドル引き上げた。最も引き上げ幅が大きかったのは高性能大型セダン「Ｓ８」で３．７％の４７００ドル引き上げた１３万１２９５ドルからとなった。

アウディはメキシコで生産される「Ｑ５」を除いたすべての車を欧州で生産して米国に輸出する。米国は欧州連合（ＥＵ）製の車には２７．５％の関税を課している。先月末の米国とＥＵの貿易協定妥結により、早ければ１０−１２月期には１５％に引き下げられるが、関税負担が変わらないためこれを消費者価格に反映したものとの見方が出ている。アウディはまだ米国に工場がなく、関税負担が長期化する可能性が大きい。オートモーティブニュースは「関税問題で苦しい状況のアウディが相当な価格引き上げを断行した」と評価した。

トヨタは先月１日から米国内での販売価格を平均２７０ドル引き上げ、三菱自動車は５２５〜７３５ドル、スバルも６月から７５０〜２０５５ドル価格を上げた。フォードは５月にメキシコで生産されるマスタング「マッハＥ」「ブロンコ」など一部車種に対して２０００ドルの引き上げを決めた。

４月関税施行後に価格を据え置いていた現代自動車・起亜も最近年式変更モデル価格を小幅に引き上げた。現代自動車米国法人は７月に２０２６年型年式変更モデルを１１種公開したがこのうち４種の希望小売価格が確定した。

全量韓国から輸入される中型セダン「ソナタ」は１．５％の４００ドル上がった２万７３００ドルとなる。米アラバマ工場で生産される準中型ピックアップトラック「サンタクルーズ」は２．６％の７９５ドル上がった２万９５００ドル、準中型ＳＵＶ「ツーソン」は１．７％の４９５ドル、「サンタフェ」は１．５％の５００ドル上がった。

ただこれは昨年の米国消費者物価上昇率２．９％より低い水準だ。米国政治経済専門メディアのアクシオスは、来年米国の自動車価格が６．３％上がると予想した。国民大学自動車運送デザイン学科のクォン・ヨンジュ教授は「現代自動車・起亜では競合より低い引き上げ幅を維持することによりマージンを多少減らすもののシェアを維持したり小幅に引き上げる戦略を使うもの」と評価した。