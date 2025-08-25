レボリュー、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で91％の赤字

ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ <8894> [東証Ｓ] が8月25日大引け後(17:30)に決算を発表。25年10月期第2四半期累計(24年11月-25年4月)の連結最終損益は171億円の赤字(前年同期は1.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の25.9億円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の31.1億円の赤字→172億円の赤字(前期は2.9億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を90.6％毀損する規模となった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結最終損益は1.1億円の赤字(前年同期は4.9億円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結最終損益は157億円の赤字(前年同期は0.8億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-70.3％→-3.6％に急改善した。



株探ニュース

