[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º100ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî129ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡8·î25Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï247ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï100ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï129ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï47ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬15ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï28ÌÃÊÁ¤ÈÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï170±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î25Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4833>¡¡£Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡160¡¡¡¡+50¡Ê +45.5%¡Ë
2°Ì <9610>¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó£×¡¡¡¡¡¡¡¡280¡¡¡¡+80¡Ê +40.0%¡Ë
3°Ì <4395>¡¡¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1845¡¡ +467¡Ê +33.9%¡Ë
4°Ì <2315>¡¡£Ã£Á£É£Ã£Á£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡210¡¡¡¡+50¡Ê +31.2%¡Ë
5°Ì <7087>¡¡¥¦¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 1367¡¡ +300¡Ê +28.1%¡Ë
6°Ì <3779>¡¡£Ê¥¨¥¹¥³¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡409¡¡¡¡+80¡Ê +24.3%¡Ë
7°Ì <3747>¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥È¥ì¡¡¡¡¡¡ 1257¡¡ +210¡Ê +20.1%¡Ë
8°Ì <3727>¡¡¥¢¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡335¡¡¡¡+53¡Ê +18.8%¡Ë
9°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡240¡¡¡¡+35¡Ê +17.1%¡Ë
10°Ì <3807>¡¡¥Õ¥£¥¹¥³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡240¡¡¡¡+30¡Ê +14.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7615>¡¡µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä¡¡¡¡¡¡224.5¡¡-64.5¡Ê -22.3%¡Ë
2°Ì <8105>¡¡ËÙÅÄ´ÝÀµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡590¡¡ -150¡Ê -20.3%¡Ë
3°Ì <6177>¡¡¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡446¡¡¡¡-76¡Ê -14.6%¡Ë
4°Ì <378A>¡¡¥Ò¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2009¡¡ -200¡Ê¡¡-9.1%¡Ë
5°Ì <1757>¡¡ÁÏ·ú¥¨ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.4¡¡ -0.6¡Ê¡¡-8.6%¡Ë
6°Ì <3814>¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡219¡¡¡¡-15¡Ê¡¡-6.4%¡Ë
7°Ì <7571>¡¡¥ä¥Þ¥Î£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡151.4¡¡ -8.6¡Ê¡¡-5.4%¡Ë
8°Ì <8783>¡¡£Ç£Æ£Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡419¡¡¡¡-21¡Ê¡¡-4.8%¡Ë
9°Ì <7814>¡¡ÆüËÜÁÏÈ¯£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡925¡¡¡¡-40¡Ê¡¡-4.1%¡Ë
10°Ì <4461>¡¡°ì¹©Ìô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5630¡¡ -230¡Ê¡¡-3.9%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡915¡¡+21.6¡Ê¡¡+2.4%¡Ë
2°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡¡¡ 1525¡¡¡¡+22¡Ê¡¡+1.5%¡Ë
3°Ì <8031>¡¡»°°æÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3422.8¡¡+19.8¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
4°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡423.8¡¡ +2.1¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <7974>¡¡Ç¤Å·Æ²¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13789.5¡¡+39.5¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
6°Ì <3861>¡¡²¦»Ò£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡800¡¡ +2.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
7°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5480¡¡¡¡+10¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
8°Ì <9433>¡¡£Ë£Ä£Ä£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2619¡¡ +4.0¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
9°Ì <8725>¡¡£Í£Ó¡õ£Á£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 3614¡¡ +5.0¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
10°Ì <8316>¡¡»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡ 4147¡¡¡¡ +3¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7201>¡¡Æü»º¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡350¡¡-13.0¡Ê¡¡-3.6%¡Ë
2°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740¡¡ -6.1¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
3°Ì <2801>¡¡¥¥Ã¥³¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 1302¡¡ -9.0¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
4°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3504¡¡-24.0¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
5°Ì <7211>¡¡»°É©¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡406.7¡¡ -2.5¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
6°Ì <6526>¡¡¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡ 2784.1¡¡-16.9¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
7°Ì <7269>¡¡¥¹¥º¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1960¡¡-11.0¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
8°Ì <9984>¡¡£Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15326¡¡¡¡-79¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2276¡¡-11.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6741¡¡¡¡-31¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹