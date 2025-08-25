¥À¥á¤Ê°å¼Ô¤Û¤ÉŽ¢¼ò¤Ï¹µ¤¨¤áŽ£Ž¢¥¿¥Ð¥³¤ÏNGŽ£¤È¸À¤¦¡Ä°å»ÕŽ¥ÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢¹âÎð¼Ô¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë"°ú¤»»°åÎÅ"¤ÎºáŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø80ºÐ¤ÇÂÎ¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤Ë¡È°ú¤»»¤Î¼£ÎÅ¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤äÇ½ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤º¢¤Ê¤é¤Ð¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç·ì°µ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÌô¤Ê¤É¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉÂµ¤¤òËÉ¤°°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°åÎÅ¤ò¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¡¢¸µµ¤¤ä³èÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ì°µ¤¬¹â¤¤¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤È°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤ÎÌô¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤ò¡ÖÀµ¾ïÃÍ¡×¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È°ú¤»»¡É¤Î¼£ÎÅ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ï¥À¥á¤À¤È¤«¡¢Åü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢·ì°µ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
40¡Á50Âå¤ÎÃæÇ¯À¤Âå¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢°Û¾ïÃÍ¤òÀµ¾ïÃÍ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ä²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ú¤»»¤Ï³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢Â¿ºÞÊ»ÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â°Û¾ï¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ï·¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ø¥Ü°å¼Ô¤Ï¡¢°Û¾ïÃÍ¤òÀµ¾ïÃÍ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¡¢¥â¥°¥éÃ¡¤¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤ÎÌô¤ò½èÊý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Çµ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤Ö¤ó¡¢Ìô¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤À¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¿ôÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Î°ú¤»»°åÎÅ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÆ°Ì®¹Å²½¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÍáÉ÷²ñÉÂ±¡¤ÇÇ¯´ÖÌó100Îã¤ÎÉÂÍý²òË¶¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢80ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÆ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¡¢²¿½½Ç¯¤âÀè¤ÎÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Ó(¤Ï¤Ê¤Ï)¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¾¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¹¤Ç¤ËÆ°Ì®¹Å²½¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤í¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤í¤È°ú¤»»°åÎÅ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°Ì®¹Å²½¤òµ¯¤³¤¹¤È·ì´É¤ÎÊÉ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤òÂ¿¾¯¹â¤¯¤·¤Æ·ì±Õ¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤ä¥Ö¥É¥¦Åü¤¬¤æ¤ÅÏ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢Ç¾¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤À¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ì°µ¤â²¼¤²¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ìÅüÃÍ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ìô¤ÇÀµ¾ïÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë°ú¤»»°åÎÅ¤¬¤¿¤À¤Á¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤Ï¡¢¸µÍè¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÌô¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤äÌô¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢Äã·ìÅü¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Ç¾¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼º¶Ø¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¥Ü¥±¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Î¿Í¤¬¡ÖÆ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¡×¤ä¡Ö¸·¤·¤¤À¸³è´ÉÍý¡×¤Ï³²¤¬Âç¤¤¤
±öÊ¬¤â¹µ¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ì£µ¤¤Ê¤¤¿©»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¯¤Ê¤ëÄã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë°Õ¼±¾ã³²¡¢·ñÂÕ(¤±¤ó¤¿¤¤)´¶¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÈèÏ«´¶¡¢Æ¬ÄË¡¢¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ü°å¼Ô¤Î»Ø¼¨¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¼é¤Ã¤Æ±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÄã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¤¬À¸¤¸¡¢°Õ¼±¾ã³²¤äÊâ¹Ô¾ã³²¤Ë¤è¤ëÅ¾ÅÝ¡¢¹üÀÞ¤Î´í¸±À¤âÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤â¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÌ£³Ð¤¬¿ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÇöÌ£¤Ï¤Þ¤º¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£²æËý¤·¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë±öÌ£¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤«¤ï¤êÊý¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤ò¾¯¤·¤·¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤ß¤ò¤È¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¸³è¤ò¸·¤·¤¯´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤â³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ï¡È¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡É
¤É¤ó¤ÊÌô¤Ë¤âÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Ê¡×¤È¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¹âÎð¼Ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯°åÎÅ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÌô¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ü°å¼Ô¤Ï¡ÈÀ¸³è»ØÆ³¡É¤È¾Î¤·¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢¤ª¼ò¤äµÊ±ì¤Ê¤É¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÍÈ¤²¤â¤Î¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥À¥á¡×¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¤Ë¡×¡Ö¤ª¼ò¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö±¿Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ê¤É¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢Áí¤¸¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£°Û¾ïÃÍ¤¬°ì¤Ä¤äÆó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°å¼Ô¤Ë¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¤âÓÏ¤¿¤·¤Ê¤ß¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ü°å¼Ô¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ¶¤¯Àµ¤·¤¤¡×¹âÎð¼Ô¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¼Â´¶¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢°å¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡ÖÀ¶¤¯Àµ¤·¤¤¡×¹âÎð¼Ô¤Ï¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È°ú¤»»¡É¤è¤ê¡ÈÂ¤·»»¡É¤¬É¬Í×¤À
ÆüËÜ¤Î°ú¤»»°åÎÅ¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ò¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ë¤¹¤ë°åÎÅ¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ü°å¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯Í¥ÅùÀ¸´µ¼Ô¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥è¥Ü¥è¥Ü°åÎÅ¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£80Âå¤«¤é¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÂ¤·»»°åÎÅ¡×¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤âËÜ½ñ¤äËÜ¹Æ¤Ç»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÏ·¤¤¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥À¥á¤À¡£¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï°ú¤»»°åÎÅ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤«¤¿¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÊÃ±¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£80Âå¤ò²ÚÎï¤ËÀ¸¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢±ÉÍÜ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©»ö¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë²¿¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¿©ºà¤ä¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖÆù¡×
»éËÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬9»éËÃ»À¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿µû¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ï¡¢ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉ¬Í×¤Ê»éËÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¡¢Æù¤Î»é¿È¤ä¥Ð¥¿¡¼¡¢¥é¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢·ì±Õ¤ò¥É¥í¥É¥í¤Ë¤·¤ÆºÙË¦¤Î±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ä¥ËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¤¤¤¤»é¡×¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»é¤ò¹µ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢»é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µû¤Î»é¤òÂ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖºòÆü¤ÏÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤Ïµû¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ð¤êÆù¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÆù¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëµ¡²ñ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡ÖÆù¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Æù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¹¥¿Êâ¤±¤ëÂ¹ø¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æù¤Ë¤Ï¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤Î¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æù¤Ï¡¢É¬¿Ü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Æù¤òÀÝ¤ë¤Û¤ÉÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë
¤Ä¤¤ºÇ¶áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·Ç¯°å³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ(¤·¤Ð¤¿)Çî(¤Ò¤í¤·)ÀèÀ¸¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉ´¼÷¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ä¹¼÷¤Î¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·ò¹¯½¬´·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤ÊÎ×¾²·Ð¸³¤È¡¢ÌÊÌ©¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÆÅÄÀèÀ¸¤Î°Õ¸«¤ä»ØÅ¦¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄÀèÀ¸¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹¼÷¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤ÏÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊÆù¡Ë¤ÎÀÝ¼è³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç·ì±ÕÃæ¤ËÁý¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÆÅÄÀèÀ¸¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ»ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤Û¤ÉÁá´ü¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æù¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¼ÆÅÄÀèÀ¸¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ù±Þ(¤±¤ó¤¨¤ó)¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤â¡¢Äã²¼¤¹¤ì¤Ð°ÕÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹û(¤Û¤¦)¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ÇÆù¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÀÝ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÆü¤Ë¤È¤ëÆù¤Ï120¡Á150gÄøÅÙ¤¬Å¬ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËèÆü¡¢Æù¤ò¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µû¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ð¤ä¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤Ï¡¢·ìÀò¤ò¤Ç¤¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëEPA¤äDHA¤È¤¤¤Ã¤¿É¬¿Ü»éËÃ»À¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤Í½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
°ìÆü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢ÂÎ½Å1Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ1g¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å60Ô¤Ê¤é60g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤é¶ÚÆù¤ò¤Ä¤¯¤ë¸úÎ¨¤ÏÇ¯¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¹âÎð¼ÔÀ¤Âå¤Ï¡¢ÂÎ½Å1Ô¤¢¤¿¤ê1.2gÄøÅÙ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Æù100gÃæ¡¢ÆÚ¥Ò¥ì¤Ï22.2g¡¢·Ü¥â¥âÆù¤Ï17.3g¡¢ÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Ï17.1gÄøÅÙ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤Ï1¸Ä¡Ê60g¡Ë¤Ë¤Ä¤7.4g¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ï1Ãú¡Ê300g¡Ë¤Ë¤Ä¤21g¡¢Ç¼Æ¦¤Ï40g¤Ë¤Ä¤6.6g¡¢µíÆý¤Ï200mL¤Ë¤Ä¤6.6gÄøÅÙ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂÎÆâ¤ÇÃùÂ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÆü3¿©¤Ç¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¡¢ÂçÆ¦¤äÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥¥Ã¤È¸µµ¤¤ÊÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë