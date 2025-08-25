「ずっと攻撃されていた」パドレスファンへの行動は“挑発”？ 大谷翔平の振る舞いに米誌は感心「昔ながらの方法で黙らせた」

パドレスファンとの“痛快なやり取り”が話題を呼んだ大谷(C)Getty Images

結果的には安易な“挑発”だったのかもしれない。

現地時間8月24日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回にナショナルリーグトップタイとなる45号ソロをマークするなど4打数1安打1打点で8-2での勝利に貢献。チームも同率ながら地区首位に再浮上した。

試合終盤の鮮烈な一発は、敵ファンを文字通り黙らせた。

9回にパドレスの4番手としてマウンドに立った松井裕樹と対峙した大谷は、カウント1-2から高めに浮いた94.1マイル（約151.1キロ）の強振。速度108.9マイル（約175キロ）で打ち出された打球はあっという間に右中間席に突き刺さった。

飛距離409フィート（約125メートル）の特大アーチに球場内が騒然とする中、ベースを一周し終えた大谷が真っ先に向かったのは、チームのベンチ脇に座っていたパドレスファンの下だった。軽快な足取りで駆け寄った背番号17は、ハイタッチを交わしてからポンッと男性の肩を叩き、ニンマリと笑顔。そのままチームメイトの下に向かった。

ともすれば、敵ファンに対する挑発的な行為とも取られたかもしれない。しかし、これには明確な理由があった。試合後に地元局『Sports Net LA』などの囲み取材に応じたデーブ・ロバーツ監督によれば、男性は試合中にずっとベンチに向かって野次を飛ばし、「とてもイライラした。ずっと私の右耳に（野次が）入っていた」という。当然、大谷もその“標的”となっており、「ずっと攻撃されていた」（ロバーツ監督談）。