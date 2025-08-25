¤¢¤ï¤äºÇ°¤Î»öÂÖ¡Ä¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼ºßÂðÃæ¤ËÉÔ¿³¼Ô¿¯ÆþÈï³²¡¡LA¤ÇÃøÌ¾¿ÍÁÀ¤¦¶¯ÅðÈï³²Â¿È¯
¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥í¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ²Î¼ê¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼¡Ê76¡Ë¤¬22Æü¿¼Ìë¡¢ÊÆ¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÇºßÂðÃæ¤ËÉÔ¿³¼Ô¤Î¿¯ÆþÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶Ã¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤Ï²¿¤âÅð¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¿ô¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥Ã¥Á¡¼ËÜ¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤íÃøÌ¾¿Í¤Î¹ëÅ¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¥ê¥Ã¥Á¡¼¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÌÈ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTMZ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î¤Ë¤ÏÍèÆüÃæ¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Î¼«Âð¤¬¶¯ÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±óÀ¬Ãæ¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¼«Âð¤âÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ÏÉÔË¡¿¯Æþ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¼«Âð¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ã¥Á¡¼¤«¤é¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë