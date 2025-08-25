¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¡ª
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§6ºÍ°Ê¾å
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥¤¡Ä84¥³
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡Ä4¥³
¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ä4¥³
¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡Ä1Ëç(Î¾ÌÌ)
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡Ä4Ëç
¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡Ä2Ëç
(10Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä24Ëç¡¢5Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä24Ëç¡¢
1Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä42Ëç)
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥Ñ¥¤¡ÄHÌó25mm¡ßWÌó19mm¡ßDÌó13mm
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡ÄHÌó80mm¡ßWÌó139mm¡ßDÌó14mm
¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÄHÌó65mm¡ßWÌó290mm¡ßDÌó14mm
¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡ÄHÌó281mm¡ßWÌó281mm¡ßDÌó1mm
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡ÄHÌó80mm¡ßWÌó138mm¡ßDÌó15mm
¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡ÄHÌó280mm¡ßWÌó140mm¡ßDÌó1mm
(¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥óÄ¾·Â¡ÄÌó23mm)
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡§¥Ñ¥¤¡ÄABS
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡ÄABS
¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÄABS
¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡ÄPP
¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡Ä»æ
¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡Ä»æ
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¡¢Â¾
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¡Á2025Ç¯10·î26Æü(Æü)23»þÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯2·îÍ½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ó¥¸¥ã¥é¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¦Ì¡Çs¡¢Aqours¡¢Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡¢Liella!¡¢Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äºÇ¿·ºî¡Ö¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª LOVELIVE! BLUEBIRD¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¤¤¤Å¤é¤¤Éô¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤â¤³¤É¤â¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÄ¶ÄêÈÖ¡£
¥É¥ó¥¸¥ã¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO¡×¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò³°¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤«¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÊ¬³ä¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë70¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¤¤ò¼ýÏ¿¡£
ÆÃ¼ì¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥í¥´¤ä¹»¾Ï¤Î¥Ñ¥¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌò¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥ó¥¸¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë´ðËÜÌò¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äÆ±¤¸³ØÇ¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÃÅÀÌò¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌò¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¤¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È×ÌÌ¤Î¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌ¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª
(C)2017 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!
(C)2022 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ
(C)2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!
(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö
(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë
(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
