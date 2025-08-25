¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¡ª

 

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù

 

¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)

¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§6ºÍ°Ê¾å

¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥¤¡Ä84¥³

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡Ä4¥³

¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ä4¥³

¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡Ä1Ëç(Î¾ÌÌ)

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡Ä4Ëç

¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡Ä2Ëç

(10Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä24Ëç¡¢5Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä24Ëç¡¢

1Ëü¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¡Ä42Ëç)

¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥Ñ¥¤¡ÄHÌó25mm¡ßWÌó19mm¡ßDÌó13mm

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡ÄHÌó80mm¡ßWÌó139mm¡ßDÌó14mm

¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÄHÌó65mm¡ßWÌó290mm¡ßDÌó14mm

¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡ÄHÌó281mm¡ßWÌó281mm¡ßDÌó1mm

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡ÄHÌó80mm¡ßWÌó138mm¡ßDÌó15mm

¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡ÄHÌó280mm¡ßWÌó140mm¡ßDÌó1mm

(¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥óÄ¾·Â¡ÄÌó23mm)

¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡§¥Ñ¥¤¡ÄABS

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¡ÄABS

¥×¥ì¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÄABS

¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¡ÄPP

¥Ñ¥¤¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¡Ä»æ

¥¸¥ã¥é¥³¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡Ä»æ

¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ

¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¡¢Â¾

¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¡Á2025Ç¯10·î26Æü(Æü)23»þÍ½Äê

¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯2·îÍ½Äê

¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤

 

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

 

 

¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ó¥¸¥ã¥é¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¦Ì¡Çs¡¢Aqours¡¢Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡¢Liella!¡¢Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äºÇ¿·ºî¡Ö¥¤¥­¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª LOVELIVE! BLUEBIRD¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¤¤­¤Å¤é¤¤Éô¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âç¿Í¤â¤³¤É¤â¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÄ¶ÄêÈÖ¡£

¥É¥ó¥¸¥ã¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥É¥ó¥¸¥ã¥éNEO¡×¡£

¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò³°¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

2¿Í¤«¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÊ¬³ä¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë70¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¤¤ò¼ýÏ¿¡£

ÆÃ¼ì¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥í¥´¤ä¹»¾Ï¤Î¥Ñ¥¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌò¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥ó¥¸¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë´ðËÜÌò¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äÆ±¤¸³ØÇ¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÃÅÀÌò¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌò¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¤¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢È×ÌÌ¤Î¥²¡¼¥à¥·¡¼¥È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌ¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

(C)2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª

(C)2017 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!

(C)2022 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ

(C)2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!

(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö

(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë

(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¤¥­¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª

¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

