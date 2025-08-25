¸øÌó¤ÎÊó½·ºï¸º¤»¤º°Ý¿·»ÔÄ¹½üÌ¾¡¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¸µ»ÔµÄ¤é¤â
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï25Æü¡¢Î©¸õÊä»þ¤ËÀÀÌó¤·¤¿Êó½·ºï¸º¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¤Î¼ò°æÎ»»ÔÄ¹¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤ÇËÇ½Ä®µÄ¤ò¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ç¸µÈ¬Èø»ÔµÄ¤â½üÌ¾¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿ù¹¾Í§²ð´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ò°æ»á¤Ï½éÅöÁª¤·¤¿2022Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢°Ý¿·¤«¤é¸øÇ§¤ò¼õ¤±¤ë¤ËÅö¤¿¤êÊó½·¤òºï¸º¤¹¤ë»Ý¤ÎÀÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¡£¸øÌó¤Ç2³ä¥«¥Ã¥È¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËþ³Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÇ½Ä®¤Î»ûÏÆÄ¾»ÒÄ®µÄ¤Ï21Ç¯¤Ë3Áª¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Êó½·¤ÎÂçÈ¾¤òËþ³Û¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µÈ¬Èø»ÔµÄ¤Î¾¾ËÜ¹ä»á¤Ï°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤ËÌÌ²ñ¤·¡¢¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ÆµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¡£