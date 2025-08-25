7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤«¤éŽ¢¾Íè¤ÏYouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¡Ä¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿Ž¢Íý·Ï¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî²ÈŽ£¤¬¸À¤Ã¤¿¤µ¤¹¤¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
ÉÙ»³Âç³ØÍý³ØÉô½õ¶µ¤È¤·¤ÆÃÏµåÏÇÀ±²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¡¢¸¦µæ¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿38ºÐ¤Î¤È¤Âç³Ø¤ò¼¤á¤ÆÀì¶Èºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·ÐÎò¤«¤é¡ÖÍý·Ï¤Îºî²È¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÏÍÄ¤¤¤È¤¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï³¨ËÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¼¡ÃË¤È¤â¡¢¾®Àâ²È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¡¢ºî²ÈÀ¸³è15Ç¯¤Îº£Ç¯¡ØÍõ¤ò·Ñ¤°³¤¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤À¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¼é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¦¤Á¤ÏºÊ¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢»ä¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÉÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¼¡ÃË¤Ï¤Þ¤À¤Ò¤È¤ê¤Ç¸ø±à¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÃË¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º½ÉÂê¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç»×¤¤¤Ä¤á¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¿Ê³Ø½Î¤Ë¤âÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âºÊ¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¤·¤À¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃË¤Ï»»¿ô¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¾Íè¤Ï¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íý·Ï¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ô³Ø¼Ô¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡Á¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÌÜ»Ø¤¹¿¦¶È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ô³ØÅªÁÇÍÜ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼¡ÃË¤Ï¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤º¤Ë³Ø½¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¾Íè¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ò¤ä¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÂ¾¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÂº·É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢7ºÐ¤òÁê¼ê¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¹©ºî¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·²¿¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î»Ò¤Ï¸ä³Ú¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼õÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ê½Ð¤¹³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¡¢Æ¬¤È°ì½ï¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Åú¤¨¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿»ä¤ÎÉã¤«¤é¤â¡¢»»¿ô¤ÎÌäÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¿Þ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸¦µæ¼Ô»þÂå¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ìî³°¤Ë½Ð¤ÆÃÏÁØ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê´äÀÐ¤òºÎ¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢Æ¬¤ÈÂÎ¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦ºî¶È¤Ï¡¢¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢Åª¤Ê¶áÌ¤Íè¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î»þÂå¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²¿¤«¤Ò¤È¤ÄË¾¤à¤Ê¤é¡¢¼þ°Ï¤È½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤è¤¤Í§Ã£¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤È´¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡Û¿Æ»Ò¤Ç¹©ºî¡¦Å·ÂÎ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È
Ä¹ÃË¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î¹©ºî¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤ÏÀøË¾¶À¤ò¡¢ºòÇ¯¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ÎÏÇÀ±¤ÎÅ·µåµ·¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ë»æ¤òÅ½¤Ã¤Æºî¤ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÁÇºà¤ò¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¤Ç¤¤¿ÌÏ·¿¤ò¡Ö¿å¶âÃÏ²ÐÌÚÅÚÅ·³¤¡×¤Î½ç¤ËÇÛÃÖ¡£»Ò¶¡¤ÏÃÏÆ»¤Êºî¶È¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤ËÍ¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
1972Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°Å·²¦»ûÃæ³Ø¹»¹â¹»¡¢¿À¸ÍÂç³ØÍý³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÇÃÏµåÏÇÀ±²Ê³Ø¤òÀì¹¶¡£2010Ç¯¤Ë¡Ø¤ªÂæ¾ì¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ê³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤Ë¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ²½¡£¡ØÈ¬·î¤Î¶ä¤ÎÀã¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¡¢25Ç¯¡ØÍõ¤ò·Ñ¤°³¤¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤ÇÂè172²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈFamily2025²Æ¹æ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
°ËÍ¿¸¶ ¿·¡Ê¤¤¤è¤Ï¤é¡¦¤·¤ó¡Ë
ºî²È
1972Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¿À¸ÍÂç³ØÍý³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÇÃÏµåÏÇÀ±²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÉÙ»³Âç½õ¶µ»þÂå¤Î2010Ç¯¤Ë¡Ø¤ªÂæ¾ì¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø·î¤Þ¤Ç»°¥¥í¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¿·ÅÄ¼¡ÏºÊ¸³Ø¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¡ØÈ¬·î¤Î¶ä¤ÎÀã¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¡¢25Ç¯¤Ë¡ØÍõ¤ò·Ñ¤°³¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÂè172²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ²½¡£
----------
¡Êºî²È °ËÍ¿¸¶ ¿· ¹½À®¡áÇð ÍÛ»Ò¡¡»£±Æ¡áÌÚÂ¼Ä¾µ°¡Ë