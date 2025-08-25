【ユニクロの新作トップス】がバズる予感！ ユニ女も「イロチで購入予定」だって！

買い物に迷うシーズンの変わり目。セール品も良いけど、これから長く活躍する秋物にも目をつけておきたいところ。【ユニクロの新作トップス】は、トレンドを取り入れつつ着回し力も備えた優れものが豊富にラインナップしています。そこで今回は週5でユニクロを着るユニ女ライターが、イロチで購入したい短丈スウェット、プレッピーな着こなしが叶うポロセーターなど、次に人気を集めそうなアイテムをセレクト。ぜひワードローブに迎えて、季節先取りのオシャレを楽しんで！

ボリュームスリーブと短丈がポイントの今っぽスウェット

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\2,990（税込）

2025年秋もトレンド継続のスポーツMIXファッション。リアルクローズにもフィットするシンプルなスウェットは、これから大活躍する予感大。Vガゼットなしのクリーン見えする首回り、身幅広め × 着丈短めのボックスシルエットが魅力。ボリューム感のあるラグランスリーブは、さりげなく女性らしさを演出してくれそうです。1枚で着るのはもちろん、着丈が短めなので中にロンTを仕込んでもレイヤード映えしそう。筆者は定番のブラック・グレーをイロチで購入する予定です！

大人の秋スタイルにぴったりのヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

今季じわじわと注目度が高まっているヘンリーネックTが、この秋ユニクロからも販売開始！ 細めピッチのコットンリブ素材、フィット感のあるシルエットがすっきり見えをサポートしてくれそう。ワイドジーンズやバルーンパンツと合わせて、メリハリシルエットに仕上げるのがおすすめです。そのまま着るとナードな雰囲気に。ボタンを少し開けてキーネック風にアレンジしても、グッと美人度がアップしそう。

オンオフ頼れる上品ポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

この秋のニットは何にしよう？ と迷っているなら、プレッピー感のある襟付きセーターがおすすめ。2025秋冬ランウェイでも、多くのブランドから発表されるほど今大注目のイットアイテムです。ユニクロからは、オンオフ問わずに着回せるミニマルなポロセーターが登場。「ショート丈にコンパクトなシルエット」で（公式サイトより）、さりげなくトレンドを落とし込んでいるのも嬉しいポイント。しかもニットなのに洗濯機で洗えてお手入れ簡単。秋には争奪戦になりそうなので、まだ在庫がある今がゲットしておくチャンスかも！

あのロングセラーシャツがイマドキ顔にアップデート

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

ユニクロ秋の定番アイテムとも言えるフランネルシャツ。筆者も前モデルは何枚か愛用していますが、今季は見てすぐわかるほど大幅アップデートされています。身幅広めで着丈は短めの、今っぽいボクシーシルエットに進化。カラーやチェック柄の豊富なバリエーションも魅力。半袖Tシャツやタンクの上から羽織るだけで秋ムードになるので、季節の変わり目にもおすすめの1枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子