日本保守党代表で参院議員の百田尚樹氏（69）が25日、自身のYouTubeチャンネルで、2025年のM-1グランプリ挑戦を表明した。コンビを組む相方は、25日夜に発表するという。



【写真】相方候補のひとり!?演説を見守る百田尚樹氏

百田氏は、24日に都内で行われた福永活也弁護士（44）の披露宴でのあいさつで、M-1挑戦を宣言していた。「まだ申し込みはしていない。きょう申し込みます」とエントリーすることを明らかにした。



9月にも予選の舞台に立つが「問題は9月になったら、国会が始まる。さしがに国会休んでM-1出たりしたらめっちゃ怒られます。国会日程と予選が重なったら、これはもうしゃあない」と、国会日程と重なれば辞退するとした。



「私がM-1に出る言うたらね、アンチは相当叩くと思うんですよ。何考えとんねん、と。『国会議員がそういうことしていいんか』。いや、ええやん」と胸を張った。



百田氏は「国会議員のM-1エントリーはもしかしたら初めてかもしれない。国政政党の代表、党首がM-1に出るというのはこれ、たぶん初めてなんかと思いますね」と、国政政党の党首による史上初のM-1挑戦だとした。



「私と松本人志さん組んでM-1出たらビッグニュースになりますね」と、チーフ構成作家を務めていたバラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」の局長の名も挙げた百田氏。配信中に同党の有本香事務総長（63）から電話が入り「日本保守党は表現の自由を最も大切にする政党。グランプリに出るからには、勝って帰ってきてくださいよ。すごすご敗退されたんじゃ…少なくとも1次予選は通ってもらわないと困る」とハードルを上げられていた。



