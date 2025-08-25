政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が24日、自身の公式YouTubeチャンネルでの配信で、27日に会見を開き「代表交代に絡む発表」をすると明らかにした。



【写真】参院選に10人の候補者を送り込んだが…

石丸氏は「再生の道の今後について、今週の水曜日に記者会見をしてお話をします。詳細はそこで改めて語るんですが」と切り出した。いくつかのメディアから問合せがあったとし「もう先に頭出しをしておくと、代表交代にからむ発表」と語った。



自身の代表交代ともとれる発言だが「代表はいつか交代するでしょ。人は必ず死ぬというのと同じレベルの今、話しました。石破首相だって絶対いつかは変わるじゃん」とかわした。



石丸氏は「再生の道に関しては、代表交代のルールが…システムがもちろんなかったわけなんですよ。作ってなかった。それらを改めて整備をしますっていうのを細かく話す話」と説明した。



「そもそも（再生の道を）立ち上げた後の記者会見で、代表は交代しますよって言ってますよね。なんか全然新しい話じゃない」と強調した石丸氏は「子どもはいつか大人になる。やがて死んでいく。同じ話なので、これをまた大騒ぎするのはちょっとずれているような気がしたので、あんまり慌てない方がいいんじゃないですかって教えてあげようかなと思っただけなんです」とした。



再生の道は25年6月の東京都議選、7月の参院選に候補者を擁立したが、議席を獲得できなかった。



（よろず～ニュース編集部）