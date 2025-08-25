ÀÅ²¬¸©·ÙŽ¥ÄÅÅÄÎ´¹¥ËÜÉôÄ¹¤ÎÃæ¹ñ»Í¹ñ´É¶è·Ù»¡¶ÉÄ¹¤Ø¤Î°ÛÆ°È¯É½¡Ä¸åÇ¤¤Ï·Ù»ëÄ£Ž¥µ×ÅÄÀ¿ ÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ë(9·î8ÆüÉÕ¿Í»ö)
ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï25Æü¡¢ÄÅÅÄÎ´¹¥ËÜÉôÄ¹¡Ê58¡Ë¤¬9·î8ÆüÉÕ¤ÇÃæ¹ñ»Í¹ñ´É¶è·Ù»¡¶ÉÄ¹¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Ï9·î8ÆüÉÕ¤Ç·Ù»ëÄ£¤Îµ×ÅÄÀ¿ ÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ê56¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÅÅÄÎ´¹¥·Ù»ë´Æ¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ËÀÅ²¬¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ËÃåÇ¤¤·¡¢1966Ç¯¤ÎµìÀ¶¿å»Ô°ì²È4¿Í»¦¿ÍŽ¥Êü²Ð»ö·ï¤ÎÌµºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©·ÙÆÈ¼«¤Î¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Îå«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ4ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤ËÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÍÞ»ß¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£