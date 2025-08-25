¡Ö¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡×¥ê¡¼¥º¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë£°¡Ý£µ»´ÇÔ¤â¡Ä±Ñ¹ñ¿Íµ¼Ô¤¬ÅÄÃæÊË¤òÀä»¿¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö¥É¥¤¥Ä£²Éô¤«¤éÇË³Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡£¸·î23Æü¡¢»ä¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥ê¡¼¥º¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¥ê¡¼¥º¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÏÁ°È¾¡¢Áê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ò²¿¤È¤«ÂÑ¤¨Î¿¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢34Ê¬¤ËCK¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë45¡Ü£±Ê¬¤Ë¤â¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë¤â£³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£°¡Ý£µ¤Î´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢57Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£ÉáÃÊ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥º¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈà¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Ñ¥¹¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¥¹¤Ç¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¡£ÅÄÃæ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸ÝÉñ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤¬ºòÇ¯¡¢¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤«¤éÌó300Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ²¯7000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Ç¥ê¡¼¥º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÄ¹¤¯¥ê¡¼¥º¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡ÊSteve Mackenzie¡Ë¡¿1968Ç¯£¶·î£·Æü¡¢¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾©³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç³Ø¤Ó¡¢1989Ç¯¤ÎNCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£05Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤ò±Ñ¹ñ¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
