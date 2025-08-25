「緊急事態だ」久保建英ではなかった？ プレミア名門の獲得候補に韓国至宝が急浮上！「７番はまた韓国人に…」
イングランドの名門トッテナムは、主力として10年間プレーしたソン・フンミンが退団。後釜候補の本命だったエベレチ・エゼを宿敵アーセナルに奪われ、残り１週間となった移籍市場でアタッカーの補強が注目されている。
ポジションはソン・フンミンとは違うとはいえ、レアル・ソシエダに所属する久保建英の獲得も「真剣に検討」と報じられてきたなか、その日本代表MFの親友であるパリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンインがターゲットに浮上した。韓国メディアが一斉に伝えている。
『SPOTV NEWS』は「トッテナムの７番はまた韓国人に。イ・ガンインがソンの後継者となる可能性」と見出しを打ち、英国人記者の報道を元にこう報じた。
「移籍市場序盤から、イ・ガンインを連れて行こうとする議論がトッテナム内部であった。パリ・サンジェルマンはイ・ガンインを残そうとしているが、魅力的なオファーが来れば売却する意思がある」
また、『Xports News』も「トッテナムに緊急事態だ！ソン・フンミンの後継者はイ・ガンイン？」と題した記事を掲載。「移籍と残留の行方が不透明なイ・ガンインの今シーズンの運命は、まもなく決まる」とし、こう続けている。
「PSGにとって初のチャンピオンズリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、イ・ガンインはベンチが続き、優勝を心から喜ぶことはできなかった。そこで移籍を模索し始めた。プレミアリーグの複数のチームやナポリが関心を示したものの、具体的な動きはなく、イ・カンインはPSGへのコミットメントを貫いた。しかし、移籍市場は依然として開かれている。残りの期間でイ・ガンインの将来がどうなるかは、まだ分からない」
最優先ターゲットは久保ではなく、韓国の至宝なのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
