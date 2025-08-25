ÍÂ¤«¤ê¾Ú½ñµ¶Â¤¤ÎºáÇ§¤á¤ë¡¡¸µ»°É©UFJ¶ä¹Ô°÷¡¢¿·³ã
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¿·³ã»ÙÅ¹¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¤«¤ê¾Ú½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Í°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷ºûÀî»ÍÄÅÉ×Èï¹ð¡Ê69¡Ë¤Ï25Æü¡¢¿·³ãÃÏºÛ¡Ê¾®ÎÓ¸¬²ðºÛÈ½´±¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¤òµá·º¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤òµá¤á¤ÆÂ¨Æü·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï9·î4Æü¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤ÏÉ÷Â¯¤Ç¤ÎÍ·¶½¤ä¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë»È¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÏÀ¹ðµá·º¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Î½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£º¾µ½ºá¤Ï¸øÁÊ»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£