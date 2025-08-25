渋谷区は、ふるさと納税の返礼品としてMIXI（本社：東京都渋谷区）が提供するスマートフォン向けゲーム「モンスターストライク（モンスト）」や「共闘ことばRPG コトダマン（コトダマン）」内で利用可能なアイテムを8月25日より提供する。

ふるさと納税ポータルサイトや特設サイト「ふるデジ」から申し込みができる。

ゲームタイトル 返礼品 寄附額 モンスターストライク オーブ 50個 10000円 オーブ 150個 30000円 オーブ 250個 50000円 共闘ことばRPG コトダマン 虹のコトダマ 3000個 10000円 虹のコトダマ 9000個 30000円 虹のコトダマ 15000個 50000円

たとえば「モンスターストライク」の場合、50個、150個、250個といった単位でオーブは販売されていない。近いものでは、60個は3800円（iOS版、無料28個、有料32個）、180個で1万円（有料83個、無料97個）などとなっている。

返礼品の「オーブ」はシリアルコードで提供される。すべて無料オーブとなる。

渋谷区によると、「ゲーム関連企業が集積する渋谷ならではの特色を活かし、エンターテインメント分野から地域の魅力を発信するもの」とのこと。