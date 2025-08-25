¡ÚºÛÈ½¡Û¡Ö17²¯¡Á18²¯±ßÊ¬¡×Âß¶â¸Ë¤«¤éÀàÅð¡Ä»°É©UFJ¶ä¹Ô¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¡Ö¶âÍ»¶È³¦¤ËÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂç»ö·ï¡×¤È¼Õºá
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬ºÛÈ½¤Ç¡¢¡Ö17²¯±ß¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¦¸µ¹Ô°÷¤Î»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢Âß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô3²¯3000Ëü±ßÁêÅö¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºêÈï¹ð¤Ï¡¢25Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö17²¯±ß¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¡ÖFX¤Ê¤É¤ÎÂ»¼º¤Î·êËä¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¶âÍ»¶È³¦¤ËÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£