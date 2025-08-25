クレディセゾンは、セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレスカードの付帯サービス「プライオリティ・パス」の提供を11月30日に終了する。

これに伴い、「プライオリティ・パス」会員カードの新規受付と再発行の申し込みは10月30日17時に終了し、現在会員カードを発行しているユーザーには別途メールに通知される。

「プライオリティ・パス」会員カードの有効期限満了に伴う更新カードの送付は、カード記載の有効期限が2025年10月31日までのユーザーが対象となる。

対応カードは物理カードからアプリでの提供に

また対応カードでは、「プライオリティ・パス」のサービスを会員カードから「プライオリティ・パス アプリ」での提供に変更される。申込受付は11月4日12時から開始する。

申込後即時にデジタル会員証が発行され、スマートフォンでデジタル会員証を提示するとラウンジが利用できる。また、アプリではラウンジ情報の確認や利用履歴の閲覧が可能。

手続き方法は、10月下旬にクレディセゾンのWebサイト「お客様へのお知らせ」に通知される。

デジタル会員証発行後は、従来の「プライオリティ・パス」会員カードは利用できなくなる。また、デジタル会員証への移行に伴いサービス内容が一部変更される。変更内容は対象カードによって異なる。