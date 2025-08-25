¼ÁÅ¹¤Î¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤Ç±¿Å¾Ìò¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î½é¸øÈ½¡¡ÏÓ»þ·×¤òÃ¥¤¤Å¹°÷¥±¥¬¡¡¡Ö¶¯Åð¤ËÆþ¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§
2024Ç¯9·î¡¢¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ»Ô¤Î¼ÁÅ¹¤Çµ¯¤¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤Ç¡¢±¿Å¾Ìò¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÃ«Âçµ±Èï¹ð¡Ê23¡Ë¤Ï2024Ç¯9·î¡¢³ùÁÒ»Ô¤ÎJRÂçÁ¥±ØÁ°¤Î¼ÁÅ¹¤Ë²¡¤·Æþ¤êÏÓ»þ·×¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃ«Èï¹ð¤Ï¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË2¿Í¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÁ÷¤Ã¤¿±¿Å¾Ìò¤Ç¡¢25Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡Ö¶¯Åð¤ËÆþ¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡ÖÈÈ¹Ô¤Ë»È¤¦Æ»¶ñ¤Î¹ØÆþÂå¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯Åð¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¶¯Åð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤ÏÌµºá¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£